"La barba ayuda, llegaba la barba antes que yo", dice entre broma y verdad el actor Gael García Bernal, cuando se refiere a su nuevo personaje en cine, el portugués Fernando de Magallanes, un militar y explorador del siglo XV.

El actor fue elegido para protagonizar "Magallanes", cinta que pone al hombre histórico en los días previos al gran viaje que sembraría las bases del comercio actual en el estrecho que hoy lleva su nombre, así como lo que ocurrió durante la travesía.

La película tuvo una función especial en el Festival Internacional de Cine de Morelia, luego de haber estado en otros certámenes como los de Cannes, Munich y Valladolid.

"Pocas veces coincido con ciertos planteamientos (de la prensa), pero a veces son terapéuticos cuando, por ejemplo, me preguntan qué personaje me gustaría hacer y nunca pienso en eso, pero me ha forzado a encontrar una respuesta y entonces veo personajes históricos.

"Magallanes es de esos grandes hitos de la humanidad, alguien a quien no tenía fresco porque sabemos poco de la historia. Él siempre fue considerado un traidor por la corona portuguesa, después la corona española dudaba y fue uno de esos que fue de cierta manera responsable del despojo masivo en Filipinas e inició el lucro, el comercio actual", destaca García Bernal.

"Magallanes" es dirigida por el filipino Lav Díaz (Ang panahon ng halimaw) y hablada en portugués, por lo que el protagonista de "Y tu mamá también" y "Rudo y cursi" tuvo que aprender ese idioma.

"Estos personajes los tenemos que interpretar latinos, por ejemplo, si se hiciera una película sobre sobre la guerra civil en México, debemos interpretarlo porque de ahí venimos, entonces, es interesante que me hayan llamado. Fue jugar en portugués, Lav no habla, así que teníamos que regir un poco lo que teníamos que aprender y darle la vuelta", destaca.