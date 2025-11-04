Juntos alborotan las redes

¿De nuevo juntos?, esa fue la pregunta que en un primer momento se hicieron los seguidores del actor Gabriel Soto y de la actriz Geraldine Bazán, cuando aparecieron muy juntitos en una foto. Ambos fueron esposos y tienen dos hijas en común.

Gabriel y Geraldine tuvieron una relación sentimental de casi 10 años que comenzó en 2007, se casaron en 2016 y se divorciaron oficialmente en 2018 en medio de versiones de infidelidad por parte del actor con la rusa Irina Baeva.

¿Qué ocurrió en el evento?

Gabriel y su exesposa Geraldine trabajan en Televisa, donde la noche de este jueves Shakira se presentó en un show privado ante 300 personas como parte del up front de la empresa, por lo que la expareja coincidió en el evento.

Los actores no sólo coincidieron, sino que se tomaron una foto juntitos y ambos la publicaron en sus estados de Instagram, eso sí, antes de que las especulaciones circularan, aclararon que dicha foto se la tomaron para mandárselas a sus dos hijas, Elissa y Miranda.

Aunque ambos han dicho que la historia romántica que tuvieron en común ya quedó atrás, verlos juntos de nuevo y en santa paz, desató versiones de un posible regreso. Las redes sociales han comenzado a especular sobre el significado de este encuentro y si podría haber una reconciliación entre Gabriel Soto y Geraldine Bazán.