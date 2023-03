Hace fuertes revelaciones

Verónica Jaspeado rompe el silencio luego de narrar en la serie "The Vow", de la plataforma HBO, la experiencia que vivió al involucrarse con la secta NXIVM, donde perteneció al grupo "DOS", que prometía ser una sociedad secreta, dentro del culto, para empoderar a las mujeres.

Debido a que las integrantes de NXIVM eran sometidas a castigos físicos y psicológicos, y para demostrar su amor por el líder de dicho culto las mujeres debían ser lastimadas con un hierro ardiendo para marcarse su nombre, es que Verónica desea que su paso por dicha secta ayude a otras personas a no vivir lo mismo que ella.

"Es fuerte y es real... mira también si me animé a hablar es porque le puede pasar a quien sea, entonces lo dudé mucho, sinceramente me liberó, pero una parte me decía, si mi experiencia le puede servir a otras personas... me aguanto mi vergüenza", declaró.