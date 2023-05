Revela que fue violada

LE ROBAN INOCENCIA

May nació y creció en Acapulco, pero a los 14 años, su inocencia y las ganas de salir adelante, la hicieron creer en las palabras de un hombre que le prometió llevarla a conocer la Ciudad de México. Aunque el sujeto sí cumplió y le mostró un mundo completamente nuevo a la entonces adolescente, también se aprovechó de ella: "Me llevó ese tipo y me violó, me dijo que me iba a enseñar México, que estaba muy bonito y me llevó a enseñarme la ciudad y luego me llevó a otro lado", dijo la actriz.

Las declaraciones de Lyn sorprendieron por completo a Gil y al resto de panelistas, quienes le preguntaron si alguna vez denunció lo que le había pasado ante las autoridades: "No lo denuncié porque yo estaba muy chiquilla. Tenía 14 años", agregó.

NO HA PODIDO PERDONAR

Liliana Mendiola Mayanes, nombre real de la famosa, explicó que a pesar del tiempo que ya ha pasado no ha podido perdonar a su agresor y duda que algún día esto pueda llegar a suceder: "No voy a perdonar a ese que me violó. Nunca lo voy a perdonar, jamás".

La bailarina no dio más detalles sobre esta dolorosa experiencia y tampoco reveló el nombre del sujeto que la atacó.