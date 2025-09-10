Con llamativo look

Con un estilo único que porta con absoluta seguridad, José Eduardo Derbez se ha convertido en una de las personalidades de la industria del entretenimiento mexicano que no teme usar accesorios llamativos, sin importar cuán controvertidos puedan parecer.

Ahora, sin prestar atención a las críticas, José Eduardo vuelve a captar la atención de sus seguidores en Instagram al compartir una fotografía con el look que eligió para comenzar la semana: "Modo discreto para salir a caminar. Bonito inicio de semana", escribió el actor junto a la fotografía.

En la imagen, el actor aparece luciendo unas llamativas botas amarillas de gran tamaño y estilo Crocs, las cuales pertenecen al colectivo artístico MSCHF.