Gabriel Soto y Geraldine Bazán, en foto que alborota redes

¿De nuevo juntos?, esa fue la pregunta que en un primer momento se hicieron los seguidores del actor Gabriel Soto y de la actriz Geraldine Bazán, cuando aparecieron muy juntitos en una foto. Ambos fueron esposos y tienen dos hijas en común.

Gabriel y Geraldine tuvieron una relación sentimental de casi 10 años que comenzó en 2007, se casaron en 2016 y se divorciaron oficialmente en 2018 en medio de versiones de infidelidad por parte del actor con la rusa Irina Baeva.

Gabriel e Irina mantuvieron una relación de casi seis años, y aunque hablaron de planes de boda, finalmente esto no ocurrió y la relación llegó a su fin también en medio de versiones polémicas sobre la conducta del actor de 50 años.

¿Por qué Gabriel Soto y Geraldine Bazán aparecen juntos en foto?

Gabriel y su exesposa Geraldine trabajan en Televisa, donde la noche de este jueves Shakira se presentó en un show privado ante 300 personas como parte del up front de la empresa, por lo que la expareja coincidió en el evento.

Los actores no sólo coincidieron, sino que se tomaron una foto juntitos y ambos la publicaron en sus estados de Instagram, eso sí, antes de que las especulaciones circularan, aclararon que dicha foto se la tomaron para mandárselas a sus dos hijas, Elissa y Miranda.

¿Qué significa este reencuentro para sus seguidores?

Aunque ambos han dicho que la historia romántica que tuvieron en común ya quedó atrás, verlos juntos de nuevo y en santa paz, desató versiones de un posible regreso. La atención de sus seguidores se centra en si este encuentro podría ser el inicio de una nueva etapa en su relación, o simplemente un momento de cordialidad por el bienestar de sus hijas.