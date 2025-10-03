Dona millones a artistas puertorriqueños

Lin-Manuel Miranda recaudó 22 millones de dólares para afectados por el huracán María en 2017 y el dinero se donó a artistas puertorriqueños afectados.

Marena Pérez y Aureo Andino fueron beneficiarios del Fondo de Artes Flamboyán, una iniciativa de 22 millones de dólares impulsada por Lin-Manuel Miranda y su familia, financiada principalmente con el dinero recaudado durante una temporada de 2019 del aclamado musical de Broadway, Hamilton, en San Juan, Puerto Rico.

Los artistas se refugiaron en su estudio de ballet durante tres meses, durmiendo en sofás cama y dependiendo de un generador de gas, en compañía de su hija y los padres de ella.

"Los artistas quedan fuera de la conversación. Puerto Rico ha exportado tantos artistas brillantes al mundo. Queríamos asegurarnos de que no fueran olvidados en los esfuerzos de ayuda", consideró el dramaturgo y actor galardonado.

SIEMPRE EMPÁTICO

"El arte da esperanza a la gente. Creo que es nuestro mejor vehículo para la empatía con nuestros semejantes. Es nuestro mejor medio de escape cuando el mundo es demasiado", agregó Miranda, cuyos padres crecieron en Puerto Rico.

El Presidente Donald Trump propuso eliminar el National Endowment for the Arts, el National Endowment for the Humanities y el Institute of Museum and Library Services, que apoyan a las instituciones puertorriqueñas.

El Consejo de Humanidades de Puerto Rico vio su subvención operativa general de 2025 reducida a más de la mitad.

Uno de los grandes productos de exportación de Puerto Rico es su arte y sus artistas, como Miranda o Bad Bunny, quien con su disco DeBÍ TiRAR MáS FOToS hace una celebración a su tierra, a sus músicos, pero también habla de sus problemas.