No fue requerido

Jay de la Cueva da a conocer que no se reunirá con Fobia, durante el regreso de la banda pues, a pesar de que -como aclara- él y su mánager estaban en la espera de ser contactados para firmar el contrato de la futura gira del grupo, finalmente le informaron que no sería convocado.

El músico estuvo como invitado en el podcast de Diego Ruzzarin, "¿Por qué crees lo que crees?". Fue ahí que, tomado por sorpresa por un comentario de su interlocutor, Jay aclaró que, en esta ocasión, no subirá a los escenarios con sus compañeros de agrupación; Paco Huidobro, Leo de Lozanne, Iñaki Vázquez y "el Cha".

El tema tuvo lugar a propósito de que Ruzzarin mostró admiración por el multiinstrumentalista quien, en la pasada edición del Vive Latino, se presentó con varias de las bandas a las que pertenece, sumando la ejecución de alrededor de 55 canciones, durante toda su participación.

SIN INVITACIÓN

Ruzzarin expresó de que ya estaba enterado que, ahora que la gira del 30 aniversario de Molotov concluya, Fobia emprendería un tour y, si bien, Jay asintió frente a esa aseveración, también aclaró que él no estará presente en los shows que la banda anuncie.

"Viene de nuevo Vive Latino y, acabo de ver un póster de que puede haber una gira de reencuentro con Fobia", dijo el podcaster.

Vacilante, de la Cueva contestó:"Pues sí... parece ser que sí, pero, desafortunadamente, fíjate que no fui convocado".

El cantante expresó que, a pesar de que, en principio, parecía que se comunicarían con él para hacerle llegar un contrato, el convenio no alcanzó a concretarse, pues no terminaron de ponerse en contacto con su mánager.

NO OCULTA SU TRISTEZA

Jay no ocultó la tristeza que eso le produjo, debido a que él ha estado presente en 33 de los 39 años de trayectoria de la banda.

"Nunca supimos exactamente por qué, sólo que me puse triste, yo tengo 33 años en la banda, que siempre ha estado yendo y viniendo, es una banda en ´off and on´; se nos habló que se nos iba a mandar un contrato y, a mí me hacía ilusión, porque me gusta revisitar mis bandas, estuvimos esperando, mi mánager estuvo esperando, de hecho, el plan era que yo ya pudiera recibir el contrato y me interesaba hacerlo, cuando salió el cártel (del Vive Latino) empezamos a hablar de que se nos mandara el contrato y, todo parecía que lo iban a mandar, hasta que le avisaron a mi mánager que no pensaban enviarlo", expresó.

Sin conjeturar el porqué de los hechos, de la Cueva expresó que, el managment de Fobia era consciente de que, a lo largo de su carrera, su participación simultánea en diferentes grupos no había supuesto un problema para él, ni un impedimento para cumplir con sus compromisos con cada uno de sus compromisos.

"Han coexistido todos mis proyectos, siempre he tenido bandas al mismo tiempo, en algún momento estuvieron cinco bandas andando al mismo tiempo y yo siempre he estado muy comprometido con eso, mi managment ha hecho un trabajo de logística increíble, nunca (ha sido un problema de disponibilidad), al contrario", destacó.