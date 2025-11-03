Muere a los 42 años

Formó parte de una de las series más exitosas de los 90, donde compartió créditos con Will Smith, ahora el nombre de Floyd Roger Myers Jr. acaparó los titulares por su repentina muerte.

De acuerdo con información publicada por TMZ, el exactor infantil, conocido por su papel en "El Príncipe de Bel-Air", murió a causa de un infarto.

La noticia fue dada a conocer por la madre de Roger, Renee Trice, quién reveló al medio estadounidense que el deceso ocurrió la madrugada de este miércoles en la casa del actor, en Maryland.