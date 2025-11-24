J Balvin cerró el Flow Fest 2025 con su gira "The Eras Tour"

J Balvin fue el encargado de cerrar el Flow Fest 2025 y lo hizo con su propia versión del "The Eras Tour", en un viaje nostálgico por las canciones que lo llevaron a ser el artista latino más importante en su momento, deleitando a las 84 mil personas que inundaron el Autódromo Hermanos Rodríguez.

El reloj marcaba las 00:40 cuando el de Medellín subió al escenario en un automóvil para iniciar la noche con "Doblexxó" de su más reciente disco, pero siguió con uno de sus clásicos, "Reggeton". Una animación mostró el viaje al pasado de J Balvin, con imágenes de todas sus eras, desde los inicios en Colombia hasta llegar al 2025, luego de lo cual el Flow Fest se llenó de colores con "Amarillo", "Azul" y "Morado".

"Buena noche mi gente de México, Ciudad de México, directamente desde Medellín Colombia para mi gente, mi nombre es José pero algunos me dicen J Balvin, agradecido de pasar esta noche con esta gente bien chimba, bien bacana, que se sienta el conteo, vamos México querido, cabrones", dijo José como saludo.

"Loco contigo", "Con Altura" y "Blanco" siguieron la fiesta de Balvin que no podía acabar sin invitados especiales de talla internacional como Farruko con "6 AM" o Jowell & Randy con "Bonita".

¿Qué apoyo brindó J Balvin al reguetón mexicano?

J Balvin aprovechó su visita a México para mostrar su apoyo al reguetón mexa invitando a Él Bogueto, Malilla y Yeri MUA a cantar "G Low Kitty Remix", luego de lo cual lanzó un mensaje profundo. "Estoy feliz por su movimiento gente, sientanse orgullosos de que tienen los suyos, apoyen a los artistas de su tierra que ellos son los que van a salir a representarlos mi gente, un aplauso para El Bogueto, El Malilla, Yeri, Uzielito en la casa", dijo.

Eso no fue todo, pues, Balvin elogió a El Bogueto por haber conseguido llegar al primer puesto del top global con "Cuando no era cantante", canción que le permitió cantar en el escenario principal del Flow Fest 2025. "Yo hoy celebro que el reguetón mexa tiene una canción número 1 en el top 50, hoy celebramos al Bogueto como el artista número uno, eso es lo que tenemos que celebrar todos como latinos", señaló.

¿Cómo finalizó el concierto de J Balvin en el Flow Fest?

J Balvin terminó su concierto en el Flow Fest con varios de sus grandes éxitos como "La Canción", "Rojo", "Mi gente" e "In da getto" que iluminó el cielo con un show de pirotecnia para marcar el cierre de esta edición del festival.