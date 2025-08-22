Más cerca de la sentencia

La fiscalía federal insta a un juez federal a rechazar rápidamente la solicitud de Sean "Diddy" Combs de que se desestime el veredicto del jurado o se ordene un nuevo juicio luego de que un jurado condenó al magnate de la música por dos cargos relacionados con prostitución.

En documentos presentados poco antes de la medianoche del miércoles, la fiscalía alegó que Combs orquestó elaborados actos sexuales para dos exnovias entre 2008 y el año pasado, en los que se contrató trabajadores sexuales masculinos que en ocasiones tuvieron que cruzar múltiples fronteras estatales para participar.

En julio, un jurado exoneró al fundador de Bad Boy Records de los cargos de crimen organizado y tráfico sexual, que podrían haberle acarreado una pena de 15 años obligatorios en prisión hasta cadena perpetua. Pero lo condenó por dos cargos menores de la Ley Mann, que prohíben el comercio interestatal relacionado con la prostitución.

EN LA CÁRCEL

Combs está recluido en una cárcel federal en Brooklyn desde su arresto en septiembre en un hotel de Manhattan. La vista de sentencia está prevista para el 3 de octubre.

Según el escrito de la fiscalía, los abogados de Combs estaban equivocados cuando argumentaron en una presentación al juez a finales del mes pasado que la Ley Mann era excesivamente vaga y violaba su derecho al debido proceso y a la Primera Enmienda.

Señalaron que los maratones sexuales de varios días, alimentados por las drogas, que Combs exigía a sus novias involucraban la contratación de trabajadores sexuales masculinos y facilitaban su viaje a través de múltiples estados para lo que se conocía como "freak-offs" o "noches de hotel".

USAN GRABACIONES

La fiscalía alegó que luego usó grabaciones de video que hizo de esos actos para amenazar y coaccionar a las novias a continuar participando, a veces cada semana o mes.

"En el juicio, hubo amplias evidencias para respaldar las condenas del jurado", dijeron los fiscales.

Casandra "Cassie" Ventura, una artista de R&B que salió con Combs entre 2008 y 2018, declaró durante el juicio que Combs exigía a veces los encuentros sexuales con acompañantes masculinos cada semana, dejándola a menudo demasiado exhausta para trabajar en su carrera musical. Según contó, participó en cientos de "freak-offs".

Una mujer que testificó bajo el seudónimo de "Jane" dijo que participó en "noches de hotel" cuando salió con Combs desde 2021 hasta el pasado septiembre y que a veces duraban varios días y requerían que tuviera relaciones sexuales con trabajadores sexuales masculinos, incluso cuando no se sentía bien.

Ambas mujeres afirmaron que Combs había amenazado con publicar videos que hizo de los encuentros como una forma de controlar su comportamiento.

Según sus abogados, Combs "como mucho, pagó para participar en el voyeurismo como parte de un estilo de vida de ´swingers´" y argumentaron que "eso no constituye ´prostitución´ bajo una definición debidamente limitada del término legal".