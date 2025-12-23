Negaron a Alfredo Adame y Eleazar Gómez la entrada a "Ventaneando"

Este lunes se extrañó que, durante la visita de los finalistas de "La granja VIP" a "Ventaneando", no estuvieran presentes Alfredo Adame y Eleazar Gómez, quienes obtuvieron el primero y segundo lugar del reality, respectivamente; en redes afirman que fue porque, durante toda la competencia, los conductores del vespertino apoyaron a "la Bea" y reprobaron los antecedentes de los integrantes de "team Muro".

La ausencia de "el Golden boy" y "el Eterno", como se dieron a conocer Adame y Gómez durante el reality en el programa de Pati Chapoy, llamó la atención de sus seguidores, especialmente, porque los dos grandes finalistas sí estuvieron presentes en "Venga la alegría", junto con sus excompañeros Kim Shantal, "la Bea", César Doroteo y "el Patrón".

¿Por qué no asistieron Adame y Gómez a Ventaneando?

Durante la visita del "team Cacaraqueo" a "Ventaneando", Shantal sugirió que varios de los exparticipantes estaban presentes en la gira a medios sólo por el compromiso que habían hecho a través de un contrato, pues, de otra manera, no habrían vuelto a reunirse con el elenco de la primera temporada, aunque no quedó claro si se refería a exparticipantes como Omahi, que al terminar su participación quiso desembarazarse de todo lo relacionado al programa.

"Yo lo que supe Lupe, fue que muchas de las personas que estaban ahí, fueron sólo por un papelito, que no tenían ni ganas ni intención", dijo.

En la charla, ninguno de los exparticipantes hizo referencia al triunfo de Adame o al segundo lugar de Eleazar, lo que causó inconformidad en los seguidores de "la Granja" que, inmediatamente, recurrieron a las redes del vespertino para preguntar el motivo de la ausencia del "team Muro".

Reacciones de seguidores ante la ausencia de los finalistas

Fueron los mismos usuarios que sugirieron que fue la titular de "Ventaneando", Pati Chapoy, que -por cierto- no estuvo presente en la emisión de ayer, quien habría impedido que Alfredo Adame participara en la entrevista, debido a que, anteriormente, habría mostrado su animadversión por la personalidad del actor.

El poco apoyo de Linet Puente a Eleazar, que fungió como crítica del reality, también se cree que pudo tener que ver, aunado al apoyo expreso que todos los conductores entregaron a "Bea".

"¿Dónde están los verdaderos ganadores?". "Pati siempre habla sin fundamentos y sus borregos sólo siguen sus órdenes, hoy no llevaron al ganador de Adame por las órdenes de Chapoy". "Queremos ver a los ganadores y no a los perdedores". "¿Dónde están los ganadores?, se nota el favoritismo, qué decepción". "Ridícula Pati, si de por sí nadie ve su programa, ahora menos, con esos ahí". "No soportaron que no ganó su 'Bea'". "Ahí tienen que estar Alfredo y Eleazar, ellos sí son los verdaderos ganadores, aunque les duela; a Pati Chapoy le duele más porque ni siquiera fue al programa, no quería hablar de ellos". "Pésimo Ventaneando, deberían ser neutrales, no se vale que no le den espacio a los verdaderos ganadores". "Ok, ya sabemos que son los perdedores y, ¿los que ganaron qué?, ¿dónde están?", escribieron algunos usuarios de redes.