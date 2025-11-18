Eufórico recibimiento

Comienza la cuenta regresiva para la final de Miss Universe 2025, el día en que se conocerá a la delegada coronada con el título, en esta 74° edición, por lo que las participantes viajaron a Bangkok, ciudad que se encuentra muy cerca de dónde se llevará a cabo la última ceremonia. Fátima Bosch, nuestra representante, fue recibida con una grata sorpresa de sus compatriotas y hasta de su hermano Bernardo.

Este viernes conoceremos a la ganadora del certamen, el cual culminará en Pak Kret, una ciudad que se encuentra en los límites de Bangkok, en donde la delegación mexicana fue recibida por decenas de personas -entre ellas amigos, familia y algunos seguidores- que, al reencontrarse con ella, cantaron "Cielito lindo".

¿Cuál fue la reacción de los involucrados?

El canto fue secundado por el sonido de las matracas y la porra que, efusivamente, entonaban las y los presentes, que con pancartas y regalos se acercaron a Bosch, con quienes se retrataron e intercambiaron algunas palabras. El momento más emotivo fue cuando Fátima reconoció que, entre la multitud que la esperaba, se encontraba Bernardo, su hermano, quien ha demostrado expreso apoyo a la joven, sobre todo, luego de los acontecimientos que generaron toda la polémica relacionada con Nawat Itsaragrisil.

En el clip se puede ver al joven político abrazando a su hermana, dándole palabras de aliento, mientras ella lo escucha atenta.

¿Qué ocurrió entre Fátima Bosch y Nawat Itsaragrisil?

¿Qué sucedió entre Fátima Bosch y el director de Miss Universe Tailandia, Nawat Istaragrisil? Fue hace dos semanas (4 de noviembre), cuando se viralizó el video donde Bosch alza la voz y muestra inconformidad ante el trato que recibió de Nawat Itsaragrisil, el director del certamen en Tailandia, debido a desacuerdos que no la involucraban directamente, sino que el empresario tenía que resolver con la organización mexicana.

Itsaragrisil trató de callar a la joven tabasqueña, cuando esta argumentó que, si no había compartido publicidad sobre Tailandia, como lo hacían las otras jóvenes, era porque no tenía todavía el visto bueno de su organización para hacerlo.

¿Cómo reaccionó Nawat Itsaragrisil ante la situación?

Sin embargo, el directivo no quiso escucharla y mostrándose inflexible y descortés, le pidió que volviera a su asiento, amagando con llamar a seguridad y exhortando a otras participantes a reservarse de cualquier comentario, si es que no querían que se prescindiera de su presencia, durante el evento que estaba llevándose a cabo. A raíz de la reacción de Fátima, que decidió abandonar la sala y señalar el maltrato que recibió, la joven se convirtió en noticia mundialmente, recibiendo el reconocimiento generalizado, pues, pese a la situación, decidió continuar en la contienda, argumentando la relevancia que tenía para ella demostrar a otras mujeres lo importante de no acallar sus voces.

La presión mediática y la reacción en redes orilló a Nawat a disculparse públicamente, pero ninguna de las veces en que lo hizo, se refirió a Fátima de forma directa, sino que expresó que lamentaba si, alguna -o varias- de las delegadas se habían sentido agraviadas por su actuar.