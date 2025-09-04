Se reúne tras siete años de ausencia

Se reúne tras siete años de ausenciaLuego de siete años separadas, la banda de chicas Fifth Harmony tuvo un regreso sorpresa triunfal durante un concierto de los Jonas Brothers en Dallas, Texas.
Luego de siete años separadas, la banda de chicas Fifth Harmony tuvo un regreso sorpresa triunfal durante un concierto de los Jonas Brothers en Dallas, Texas.
De acuerdo con TMZ, el ahora cuarteto, que incluye a Ally Brooke, Dinah Jane, Lauren Jauregui y Normani, se reunió para actuar en vivo algunos de sus grande éxitos, como "Worth It" y "Work From Home".
En las redes sociales de Fifth Harmony. "Gracias, Jonas Brothers por invitarnos. Fue increíble estar de vuelta".
EL MAÑANA RECOMIENDA