Impacta Orinoco

El XXXII Festival Internacional en la Costa del Seno Mexicano, denominado también como El Festival de Tamaulipas sigue con éxito y será hasta el 12 de octubre que continue llevando a los tamaulipecos un programa artístico de primer nivel con artistas locales, estatales, nacionales e internacionales.

El Gobierno del Estado de Tamaulipas , a través de la Secretaría de Bienestar Social Tamaulipas , el ITCA Tamaulipas y el Parque Cultural Reynosa, presentaron el espectáculo Orinoco, una puesta en escena de DOSCE La Compañía, originaria de Tampico, Tamaulipas, que se sumó con su talento a este festín cultural.

La cita fue el lunes 6 de octubre a las 19:00 h en el Teatro Principal del Parque Cultural Reynosa, a donde se dieron cita reynosenses para disfrutar de esta impactante y emotiva obra.

LA TRAMA

Orinoco narra como Mina y Fifí, sobreviven haciendo show y en búsqueda de una nueva oportunidad, navegan por las aguas del río Orinoco rumbo a un campo petrolero, para ofrecer show de cabaret, ellas viajan con sus maletas, sus sueños y una historia que, entre el humor y la tragedia, se transforma en una metáfora del destino y demuestra la importancia de la esperanza.

Ante un inesperado suceso, las aguas del río se van volviendo turbulentas y peligrosas. Ellas muestran su fragilidad y desamparo ante una catástrofe que el destino les brinda como inevitable; se vuelven al mismo tiempo protagonistas y antagonistas para salvarse de ese viaje incierto e inquietante, metáfora de sus vidas, y en el trayecto, el público queda impresionado con extraordinarios momentos de sororidad y resiliencia.

La historia del barco a la deriva y un río que nunca se detiene, estremeció al público al conmoverse con las dos vedettes que quedan solas en un carguero abandonado en medio del este caudaloso río Orinoco y así entre la incertidumbre, los miedos y las frustraciones, descubren que la amistad puede convertirse en una tabla de salvación incluso en los momentos más absurdos o desesperanzadores.

Orinoco plasma en su trama una mezcla de comedia, drama y absurdo, la obra explora las tensiones existenciales del ser humano contemporáneo y utiliza el humor como una herramienta de resistencia; la obra es original de reconocido dramaturgo mexicano Emilio Carballido, bajo la dirección Sandra Muñoz

CONMOVEDORA

Orinoco por su historia se ha consolidado como una de las propuestas más conmovedoras del teatro contemporáneo en Tamaulipas y el público reynosense disfrutó de esta puesta en escena completamente gratis, gracias al XXXII Festival Internacional en la Costa del Seno Mexicano



