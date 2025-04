Luis R. Conriquez, sin palenque

A cinco días de los disturbios registrados en el palenque de la Feria Internacional del Caballo de Texcoco, el ayuntamiento de Metepec confirmó que fue cancelada la presentación de Luis R. Conriquez en la Feria de San Isidro.

El espectáculo del cantante de música regional mexicana estaba previsto para el jueves 15 de mayo.

"Se tenía considerada la participación (de Luis R. Conriquez)... Nosotros la semana pasada, después de lo acontecido en Texcoco recibimos un exhorto por parte de la Fiscalía y el Gobierno del Estado para que no se permitiera la participación de este tipo de grupos, y nosotros vamos a acatar las instrucciones como se nos ha solicitado", dijo el presidente municipal, Fernando Flores, en entrevista radiofónica.

"Se exhortó para que, si va, no haga apología del delito, pero hasta ahorita lo que tengo entendido es que no va a ir a la Feria. En lo que estoy de acuerdo, lo que me parece bien, es que no se haga apología del delito".

Después de que autoridades del Estado de México exhortaran a los gobiernos municipales de Tejupilco, Texcoco y Metepec a que vigilaran que no se realizara apología del delito en los shows de los artistas, Luis R. Conriquez se negó a cantar narcocorridos en el palenque de la Feria del Caballo, lo que desató el enojo de los asistentes.

"Es lo que hay, no hay corridos, ¿cómo le hacemos?, ¿me voy para la casa mejor? Si quieren, mejor me voy", dijo el intérprete, antes de retirarse del escenario.

Tras esta decisión, una parte del público empezó a lanzar objetos al templete, mientras el cantante y su banda salieron cubriéndose. Después, hubo destrozos al recinto, a instrumentos y equipo de audio, así como enfrentamientos con personal de seguridad.