Sus abogados ¡Lo quieren ‘limpio’!

Los abogados de Sean “Diddy” Combs quieren que el magnate del hip hop sea enviado a una prisión federal de baja seguridad en Nueva Jersey para cumplir su sentencia de cuatro años y dos meses de prisión, argumentando a un juez que el programa de tratamiento de drogas de la instalación lo ayudará a mantenerse limpio.

En una carta, los abogados de Combs instaron al juez que preside su caso, Arun Subramanian, a “recomendar encarecidamente” que la Oficina Federal de Prisiones coloque a Combs en FCI Fort Dix, una enorme prisión ubicada en los terrenos de la base militar conjunta McGuire-Dix-Lakehurst.

BUSCAN SU REHABILITACIÓN

FCI Fort Dix, una de varias decenas de prisiones federales con un programa residencial de tratamiento de drogas, permitirá a Combs “abordar problemas de abuso de drogas y maximizar las visitas familiares y los esfuerzos de rehabilitación” de una mejor manera, escribió Teny Geragos, abogado de Combs.

También el lunes, el presidente Donald Trump dijo a los periodistas que Combs le había pedido un indulto. Trump, refiriéndose a Combs por el apodo de “Puff Daddy”, no dijo si concedería la solicitud. Se enviaron mensajes buscando comentarios sobre las declaraciones de Trump para los abogados de Combs y su equipo de publicidad.