Fátima Bosh y la felicitación a su padre en medio del escándalo

El escándalo sigue rodeando al certamen de belleza Miss Universo, y la ganadora de la edición 2025, la mexicana Fátima Bosh, ha tratado de no salir "salpicada", y a su regreso a México, ha agradecido el apoyo, las muestras de cariño y el amor de su familia.

Pasó su primera Navidad como Miss Universo, celebró el cumpleaños de su hermano Bernardo y ahora, en medio de la polémica que envuelve la reputación de Miss Universo, felicitó a su padre Bernardo Bosch, a quien le dedicó un mensaje lleno de admiración y amor, el cual acompañó con varias fotos de ambos a lo largo del tiempo.

"Happy birthday daddy, quien ha sido mi héroe desde que tengo memoria. Al que espantaba los monstruos por las noches hasta que me quedara dormida, al más divertido, al que me enseñó que no importa cuántas veces me cayera del caballo, siempre hay que volver a subirse. Gracias por meterme en la cabeza que nada es imposible cuando hay disciplina y compromiso, por enseñarme que me puedo reconstruir las veces que sean necesarias. Por siempre contar contigo, por todo tu amor incondicional. Te adoro papi".

¿Qué declaraciones hizo Fátima Bosh sobre su padre?

Luego de que Fátima ganara el certamen de belleza de Miss Universo, el nombre de su padre Bernardo Bosch empezó a dar de qué hablar, se dio a conocer que enfrentó una inhabilitación hace seis años por presunto enriquecimiento ilícito en Petróleos Mexicanos (Pemex), donde era Gerente de Responsabilidad y Desarrollo Social.

Después, se dio a conocer un contrato entre Pemex y una de las empresas de Raúl Rocha Cantú, presidente del certamen, por más de 700 millones de pesos; el documento fue otorgado en 2023, cuando Bosch Hernández fungía como coordinador en la Dirección de Exploración y Producción.

Esta situación hizo que muchos aseguraran que la familia de la Miss Universo compró la corona y fueron acusados, junto con la empresa, de fraude y corrupción.

A través de una carta, Bernardo Bosch se defendió de estos señalamientos, los cuales calificó como falsos y "carentes de rigor periodístico".

El empresario destacó su trayectoria de más de 27 años en Petróleos Mexicanos, y aclaró que entre las funciones que desempeñó "no se encontraba la revisión ni la adjudicación de licitaciones o contratos".

Negó cualquier vínculo cercano con Rocha Cantú, de quien dijo: "lo conocí el 13 de septiembre de 2025, durante el certamen de Miss Universo México celebrado en la ciudad de Guadalajara".

Detalles sobre las acusaciones de fraude en Miss Universo

El concurso de belleza Miss Universo se mantiene bajo asedio judicial tras su última edición en Bangkok, debido a una sucesión de demandas por fraude, difamación y presuntos vínculos con el crimen organizado, mientras la Policía de Tailandia y la de México persiguen a los dueños de la organización.

Tras la coronación el pasado 21 de noviembre de la representante de México, Fátima Bosh, emergieron acusaciones de fraude por su elección que, aunque no han sido constatadas, marcaron el inicio de una polémica que sigue avivándose con nuevas acciones legales.

En Bangkok se desarrolla un proceso contra Bosch, acusada de difamación, y otro contra la propietaria del 50 % de Miss Universo, la tailandesa Jakkaphong "Anne" Jakrajutatip, en paradero desconocido desde que en noviembre se emitió una orden de arresto contra ella por supuesto fraude.

La empresaria, creadora del conglomerado JKN Global Group -cuyo activo central es Miss Universo-, está acusada de falsear información financiera y engañar a inversores por un monto cercano al millón de euros, justo cuando el grupo enfrenta problemas de liquidez.

Un juez ha emitido una orden de arresto contra el empresario Raúl Rocha Cantú, presidente del certamen y propietario del otro 50 % de las acciones de la organización desde enero de 2024.

La Fiscalía lo ha declarado prófugo de la justicia y le ha retirado el acuerdo que le permitía colaborar como testigo en una investigación por delincuencia organizada vinculada al contrabando de combustibles y de armas, en una causa que lo señala por presunta dirección y presunto financiamiento dentro de la estructura criminal.

Del mismo modo que su socia tailandesa, el copropietario del certamen no ha acudido a las citas judiciales y la Policía de México lo busca.

La noticia se conoce después de que las autoridades mexicanas arrestaran a Jacobo Reyes León, socio de Rocha Cantú e identificado como presunto líder de un grupo criminal dedicado también al narcotráfico.