Lupita Jones respalda a Fátima Bosch en Miss Universo tras insultos

Fátima Bosch se convirtió en el centro de apoyo dentro del certamen Miss Universo después de los insultos que Nawat Itsaragrisil, director del concurso en Tailandia, lanzó contra ella. Entre quienes salieron en su defensa destaca Lupita Jones.

A través de su cuenta de Instagram, la Miss Universo 1991 demostró su respaldo hacia Bosch y aplaudió su postura en defensa de las mujeres. "Siempre he comentado que los concursos de belleza han evolucionado a la par que la mujer en la historia. Estos eventos representan a la mujer de su tiempo, de su era".

Además, destacó que el concurso de belleza debería adaptarse a lo que ellas buscan comunicar, razón por la que ha evolucionado desde 1952. "No somos las mujeres las que nos adaptamos a lo que un concurso define, los concursos se adaptan a lo que nosotras queremos comunicar, por eso han evolucionado, porque somos las mujeres quienes exigimos ser tomadas en cuenta y reconocidas en nuestra capacidad y en lo que podemos aportar a la sociedad."

Además, Jones destacó los problemas dentro de la organización que Bosch señaló en sus declaraciones tras ser expulsada del certamen en Tailandia. "Alzar la voz y decir lo que piensas algunas veces te puede traer problemas o situaciones difíciles de enfrentar, pero mantenerte firme en tus ideales, valores y visión de la vida te hace una mujer congruente, de una sola pieza."

Por último, Lupita Jones aplaudió la acción de Fátima Bosch, quien mostró firmeza luego de los insultos y decidió continuar dentro del concurso. "Es por eso que aplaudo y respaldo las palabras de @fatimaboschfdz: ´No importa si tienes un sueño o una corona, si eso te quita la dignidad, debes irte.´"

¿Quién es Lupita Jones?

María Guadalupe Jones Garay, conocida como Lupita Jones, es modelo, actriz y exreina de belleza, reconocida por ser la primera Miss Universo mexicana, ganadora del certamen en 1991. Es originaria de Mexicali, Baja California. Entre sus proyectos televisivos más destacados se encuentran: "Pecados Ajenos" (2007-2008); "Me quiero enamorar" (2008), y "Rosario" (2013).

Ximena Navarrete respalda a Bosch

Navarrete, originaria de Guadalajara, compartió su opinión en redes sociales y expresó su deseo de que los organizadores actuales trabajen junto al equipo original de Miss Universe Organization (MUO), resaltando su experiencia en la dirección del certamen:

"Sería hermoso si los nuevos organizadores pidieran ayuda al equipo original porque realmente saben cómo dirigir esto. Amor para todos aquí."

La exreina agregó que se ha mantenido al margen de las últimas ediciones porque considera que "las cosas no se están haciendo bien", y deseó que Miss Universo vuelva a ser una plataforma respetuosa y de inspiración:

"Soñando con que Miss Universe sea una plataforma respetuosa, elegante, de inspiración y sueños... como era hace muchos años."

Navarrete también reconoció el legado de Paula Shugart, expresidenta de MUO, destacando su labor en la construcción del certamen.

Miss Colombia se pronuncia

Vanessa Pulgarín mostró su apoyo a Bosch mediante un post en redes sociales, describiendo como el día fue complicado para las candidatas:

"La representante de México, Fátima Bosch, alzó la voz por ella, por sus compañeras, por sus naciones y, en conclusión, por las mujeres".

La colombiana enfatizó que no se debe temer expresar incomodidades y recordó que el certamen representa empoderamiento femenino y libertad de pensamiento:

"Vamos por un Miss Universe que inspire a nuevas generaciones: sin imponer ni subyugar."

Respuesta de la organización y del directivo

La Organización Miss Universo emitió un comunicado desde Bangkok reafirmando su compromiso con "los más altos estándares de respeto, seguridad e integridad", e informó del envío de una delegación para asegurar un entorno seguro para todas las concursantes.

El CEO, Mario Búcaro, viajó a Tailandia para coordinar la situación y garantizar que las actividades continúen según lo planeado.

Nawat Itsaragrisil ofrece disculpa

Por su parte, Nawat Itsaragrisil publicó un video en Instagram ofreciendo disculpas a quienes se sintieron ofendidas:

"Si alguien no se sintió bien, si alguien no se sintió cómodo, me disculpo con cada uno, así como me disculpé con las 75 participantes."