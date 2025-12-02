No dimitirá a su título

La modelo Fátima Bosch llegó a Nueva York, donde ya ha concedido diferentes entrevistas y, en una de ellas, aclaró que, a pesar de lo que se ha dicho en últimos días, no tiene la intención de renunciar a su título de Miss Universo 2025, pues considera que su esfuerzo, a lo largo de toda la contienda, lo amerita.

La coronación de la tabasqueña ha dado mucho de qué hablar, debido a las acusaciones que se le imputan a Raúl Rocha Cantú, el presidente de la organización -y dueño, en un 50 por ciento-, motivo por lo que, en la actualidad, muchos creen que su triunfo fue posible gracias a un fraude.

Toda la polémica que ha generado la situación impulsó la especulación de que Bosch estaría pensando en la posibilidad de renunciar a su título; del mismo modo, se dijo que Rocha Cantú estaría pensando en dejar la organización.

Sin embargo, la joven ya ha descartado esa posibilidad; con su llegada a EU, en una entrevista que concedió a medios locales, Fátima descartó renunciar a su corona, ya que se cree meritoria de ella, como dijo al escuchar la pregunta "¿ha pasado por tu mente renunciar a la corna y la banda?".

"Por supuesto que no, porque yo me merezco esa corona y esta banda".

La joven abordó los rumores, relacionados a la supuesta relación, de negocios, entre Rocha Cantú y su padre, Bernardo Bosch Hernández, quien ha trabajado, en puestos estratégicos, dentro de Petróleos Mexicanos (Pemex).

"La realidad, es que se pueden decir muchas cosas, pero repito, verdad sólo hay una".

"Yo hice el mismo esfuerzo que todas mis compañeras, hice el mismo compromiso que hicieron todas mis compañeras, pasamos exactamente las mismas pruebas y gané yo, entonces, ¿por qué renunciaría a algo por lo que trabajé?", expresó.

En ese tenor, la joven reconoció experimentar dolor por el rechazo que su coronación ha producido en redes.

"Es muy injusto que hagan eso, tengo 35 años, yo nunca había estado en este ambiente, claro que me duele porque atacan a mi familia, me atacan a mí, pero, cuando Dios pone un propósito en tu corazón, va a haber mucha adversidad, y yo no voy a dejar de estar aquí, porque yo estoy, únicamente, en este Universo, por la filantropía, y por las causas sociales", ahondó.

¿QUIÉN ES LA NUEVA MISS MÉXICO?

Cassandra García Olea, de 23 años, es originaria del estado de Hidalgo y egresada de la carrera de Relaciones Internacionales y Ciencias. Además, está cursando un posgrado en Relaciones Mercantiles Internacionales. Su interés por el modelaje la llevó a participar en certámenes locales y nacionales, donde desarrolló su experiencia en el mundo de la belleza.

Ahora, la nueva Miss México llevará a cabo diversas actividades en el país, incluyendo encuentros mediáticos y sociales. También iniciará su preparación física y profesional con asesorías en oratoria, sesiones de pasarela y actividades en comunidades.

Cassandra García Olea la Miss México 2025 se enfrentará a su siguiente reto: competir en Botswana siguiendo el formato internacional de belleza, donde se seleccionarán cuarenta cuartofinalistas, posteriormente semifinalistas y finalistas, hasta llevarse el título de la próxima Miss Mundo 2026.

A través de redes sociales, la reina de belleza emitió un breve mensaje donde dijo estar preparándose para Miss Mundo y agradeció a sus seguidores por su apoyo.

"Iniciamos este día con mucha energía y listos para comenzar la preparación rumbo a Miss Mundo. Gracias a todos por ser parte de esta aventura, no voy sola, los tengo a todos ustedes conmigo."

EN EL AUDITORIO SANTIAGO DE MONTERREY

CASSANDRA GARCÍA OLEA SE CORONA COMO MISS MÉXICO 2025

Cassandra García Olea se coronó como Miss México 2025 durante el certamen de belleza celebrado en el Auditorio Santiago de Monterrey, Nuevo León este domingo 30 de noviembre. La mexicana destacó al poner a prueba su talento y habilidades de oratoria.

La representante de Morelos, Cuernavaca, estará presente en la justa de Miss Mundo 2026 durante la edición 73, que se llevará a cabo en Botswana el próximo año. El concurso fue transmitido a través de redes sociales, donde cientos de espectadores siguieron el evento en vivo.

El jurado valoró el desenvolvimiento de cada una de las concursantes mediante entrevistas y pasarelas.