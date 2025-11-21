Miss Universo 2025: Genaro Palos, el entrenador de Fátima Bosch

México tiene una nueva reina de belleza, se trata de la tabasqueña Fátima Bosch, quien este jueves se coronó como ganadora de la edición 74 de Miss Universo.

Su logro fue respaldado por el país entero, el cual aplaudió su valentía y admiró su inigualable carisma a lo largo de cada una de las pruebas que la llevó a alcanzar la gloria como la cuarta mujer mexicana en obtener el título del prestigioso certamen.

¿Quién es Genaro Palos, el entrenador de Fátima Bosch en Miss Universo?

Con el triunfo de Bosch en el en Miss Universo, la industria también consagró el legado de Genaro Palos, joven que con disciplina y técnica ayudó a forjar el camino de Fátima para convertirla en una reina de belleza.

Genaro Palos es originario de Aguascalientes y a pesar de manejar un perfil bajo durante el concurso, ha sido reconocido como un experto en la pasarela, al ser coach de destacadas figuras como la cantante Belinda, al desfilar en eventos de alta costura.

Por medio de redes sociales, Palos también se encargó de compartir el registro de todo lo hubo detrás de la preparación de Fátima Bosch, desde caminata, postura y la gesticulación; cada detalle durante las galas, fue repasado previamente por esta dupla.