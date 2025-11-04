Fátima Bosch exhibe maltrato de directivo de Miss Universe

La actual reina de belleza mexicana y representante nacional en la edición número 74 de Miss Universo, Fátima Bosch, denuncia discriminación por parte de los organizadores previo a la gran final del viernes 21 de noviembre.

Mediante redes sociales se ha vuelto viral un video en el que se aprecia como Nawat Itsaragrisil, director de Miss Universo Tailandia, insultó a la modelo mexicana por no estar compartiendo publicaciones en redes sociales sobre el evento.

Mientras Fátima y el resto de concursantes escuchaban atentas la reunión previa encabezada por Nawat, este le recriminó, por lo que la tabasqueña intentó explicar que se trata de un mal entendido, cosa que el ejecutivo no permitió e interrumpió su contestación diciendo: "Mi pregunta es: ¿vas a seguir nuestras indicaciones o no?".

La mexicana entonces decidió levantarse de su asiento y gritar que los problemas entre organizaciones no son su responsabilidad, al mismo tiempo que pidió respeto tanto para ella como para el resto de sus compañeras.

"Todas las delegadas, como mujeres, merecemos respeto. Estoy aquí representando a un país y no es mi culpa que usted tenga problemas con mi organización", dijo para posteriormente irse acompañada por seguridad.

Itsaragrisil procedió a "amenazar" a las otras modelos que también habían abandonado sus asientos mencionando que aquellas que quisieran seguir en el certamen debían volver a su lugar.

¿Cuál es la reacción de los involucrados?

Mientras salía del lugar, Fátima Bosch arremetió contra Nawat por la manera en la que la trató, pues, asegura, le llamó "tonta" y le faltó al respeto por problemas internos entre la organización del Miss Universo y contraparte mexicana.

"Lo que hizo su director no fue respetuoso, él me llamó tonta, porque él tiene problemas con mi organización y eso no es justo, porque estoy aquí, haciendo todo correctamente", señaló la tabasqueña.

Mientras que muchas personas en el mundo quisieran portar la corona de la edición 74 del Miss Universo, para Fátima, este premio, así como cualquier otro, no vale la pena si es a costa de su dignidad como individuo, por lo que parece, no tiene miedo a ser descalificada.

"Creo que el mundo necesita ver eso, porque somos mujeres empoderadas: nadie puede callar nuestra voz y nadie me hará eso a mí, la manera en la que él me trató, sin ninguna razón, porque él tiene problemas no está bien, no importa si tienes una corona, si eso te quita la dignidad, tienes que irte", explicó.

¿Qué respuesta han dado las organizaciones?

Tanto Miss Universo como su contraparte mexicana se han pronunciado en redes tras la polémica ocurrida con Fátima Bosch y Nawat. El organismo internacional lanzó un desplegado condenando las acciones de Itsaragrisil y enviando una delegación especial para recuperar el orden del certamen, mientras que el nacional compartió videos de la reina de belleza con un mensaje en el que se puede leer:

"Lo que sucedió hoy en Tailandia es inaceptable. Ninguna mujer, en ningún escenario, merece ser insultada (...) Hoy y siempre México está contigo Fátima", señaló Miss Universo México en sus cuentas oficiales.