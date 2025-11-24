Fátima Bosch comienza con sus actividades como Miss Universo

La mexicana Fátima Bosch no ha pronunciado palabra con respecto a la polémica que ha marcado su coronación como Miss Universo 2025. Mientras el presidente de la organización, Raúl Rocha Cantú, se ha encargado de desmentir las aseveraciones relacionadas con las presuntas negociaciones previas que lo unían a la familia de la joven, la tabasqueña ya comenzó con las actividades de su reinado.

A través de las redes sociales del certamen, se ha compartido una serie de historias en donde Fátima aparece debutando como Miss Universo. En ellas, la diseñadora de modas se encuentra conversando con una modelo con la que presidió una conferencia de prensa -aún en Tailandia- en la que, ambas, hablaron de algunas recomendaciones de cómo explotar su imagen frente a las cámaras.

Bosch mostró gracia y gran simpatía, cuando reveló que, desde hace muchos años, tenía bien estudiado el perfil y el ángulo con el que suele posar, aunque confesó que, en recientes días, alguien le sugirió que el lado de su rostro, que más la favorece, es el contrario con el que siempre posa. "Pienso que siempre uso este lado", dijo, señalado la parte izquierda de su rostro. "Primero que nada, necesitas ver cuál lado de tu cara, luce mejor en cámara, esta o esta; yo creo que (el lado izquierdo) es el mío, pero, el otro día, alguien me dijo que era este (el lado derecho) y dije: ´oh, Dios mío y yo posando del otro lado mi vida entera", dijo, causando risas entre las y los presentes.

Otra de las características de su pose más recurrente -confió-, es colocar uno de sus pies con cierta elevación, mientras ubica una de sus manos en la cadera. Al hacer un ejemplo de su pose, la joven recibió el reconocimiento de la prensa que se encontraba cuestionándola y, posteriormente, Bosch también escuchó atenta a la modelo con la que ofrecería una conferencia compartía, afirmando que, sus consejos le habían parecido tan buenos que, también los llevaría a cabo.

¿Cuál es la reacción de los involucrados?

Con respecto a los dichos de Omar Harfouch, exjuez del certamen -quien asegura que el triunfo de Fátima fue un fraude-, la tabasqueña ha preferido hacer mutis y, de hecho, tampoco ha compartido el comunicado que, por la noche, fue publicado en las redes de Rocha Cantú, solo se ha limitado a repostear la postura de su excompañera, Miss Jamaica, que mostró apoyo a la organización tras las desestimaciones a las que se enfrenta.