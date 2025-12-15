Regresa triunfal a su Edén

Como auténtica reina, ayer miles de tabasqueños dieron la bienvenida a Fátima Bosch Fernández, Miss Universo 2025.

Las calles de Villahermosa se inundaron de banderitas, coronas y flores. Y el Estadio Centenario 27 de Febrero se rindió ante la oriunda de Teapa.

Cerca del mediodía, la reina mundial de belleza ofreció a los medios de comunicación una rueda de prensa en la que se dijo muy feliz de volver a casa y estar con su familia, pues mantenerse cerca de su gente es lo que la ayuda a cumplir sus propósitos.

"Yo creo que he aprendido a ser más fuerte de lo que pensé y que todos los libros de crecimiento personal que leí en mi pubertad están funcionando, por las acciones que he estado teniendo", dijo Bosch, quien en una gala previa al certamen en Tailandia expuso la ofensa de la que fue objeto por parte de Nawat Itsaragrisil, director de Miss Tailandia.

"No importa si tienen un gran sueño, si tienen una corona, si eso les quita su dignidad... deben irse", dijo enfática en aquel momento tras retirarse del lugar.

"Así que yo les recomiendo a todos que dos años de su vida le dediquen a leer puras cosas de crecimiento personal y espiritual, porque uno nunca sabe en qué momento la vida te manda un eventito canónico, y entonces estás preparado para enfrentarlo de la mejor manera", expuso Fátima.

Por la tarde, la joven sintió el amor que esta tierra le tiene. Entre gritos de "¡Sí se pudo!, ¡sí se pudo!" comenzó su recorrido por avenida Gregorio Méndez casi esquina con el Malecón Carlos A. Madrazo, donde tabasqueños ya la esperaban y la vitoreaban.

Nadie se quedó en casa, ni la lluvia que cayó detuvo la bienvenida apoteósica de Tabasco a Fátima Bosch.

"Venimos desde Campeche a festejar a Fátima, ella es una reina y nadie, nadie puede opacar su triunfo", comento Isabel Hernández, quien llegó a la capital tabasqueña el sábado, en compañía de sus dos hijas.

Carlos, integrante de la comunidad LGTBQ+, quien portaba una corona dorada, no se cansaba de gritar el nombre de Fátima.

"Para que aprendan los tailandeses y esos venezolanos cómo se recibe a una reina", señaló aún eufórico porque las Miss Universo pasaban frente a él.

La gente le sonreía y saludaba y gritaba desde la calle, mientras la reina de belleza, que portaba un vestido rosa, su corona y la banda de Miss Universo, les sonreía y saludaba desde la carroza dorada, adornada con una corona similar a la que obtuvo en el concurso.

Luego de casi dos horas, el recorrido concluyó en la avenida 27 de Febrero, en la zona de la Fuente del Chorro, desde donde fue trasladada a la casa del equipo de béisbol Olmecas de Tabasco para encabezar una gran fiesta popular con música en vivo en el Estadio Centenario.

En el estadio abarrotado, hubo ambiente de euforia, celebración y muchas ansias para ver y escuchar a Fátima en el regreso de la hija pródiga a su tierra.

´ESTA CAUSA ME ELIGIÓ A MÍ´

ENTREGA JUGUETES A NIÑAS Y NIÑOS EN SITUACIÓN VULNERABLE

Por otra parte, Fátima Bosch demostró que su reinado va mucho más allá de una banda y una tiara, ya que entregó juguetes a niñas y niños en situación vulnerable, una labor que mantiene desde hace 10 años.

"Esta causa me eligió a mí", dijo Bosch, quien ha ido recolectando juguetes para menores con cáncer y VIH en el Hospital del Niño en su estado.