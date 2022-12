Decepciona a fans

A través de las redes sociales, varios usuarios han expresado su descontento y hasta han comparado la falta de empatía del puertorriqueño con las acciones de otros artistas, como Taylor Swift y Pearl Jam, quienes pasaron por algo similar.

SIN IMPORTARLE

"Por eso Taylor Swift los demandó, porque estafó a varios de sus fans, pero Bad Bunny no ha dicho nada al respecto", "Pregúntele a Pearl Jam y a Taylor Swift cómo dar una cátedra de imagen pública".

Pero eso no es todo, el llamado "Conejo malo" está siendo duramente criticado, pues aseguran que aunque no es su responsabilidad, debería apoyar a la gente que con su dinero lo ha hecho crecer: "Él va a recibir (o recibió) el dinero completito por un espectáculo que no todos los que le pagaron ese dinero disfrutaron" .

Incluso, varios fans le han pedido directamente su ayuda, pero hasta el momento no ha salido a hablar al respecto. "Okay, ahora ayuda a todos los estafados. Cientos de personas no pudieron entrar a verte aunque pagaron demasiado dinero", "Qué tibio, no te está importando la gente que no pudo verte, ayúdalos", "Ayúdame a que me den mi reembolso".