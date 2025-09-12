Fans lloran muerte del actor y cantante chino

Fans lloran muerte del actor y cantante chinoEl trágico suceso de la muerte de Alan Yu ha conmocionado a sus fans, quienes expresan su dolor y tristeza en redes sociales.
Fans del actor y cantante chino Yu Menglong, mejor conocido como Alan Yu, lloran y lamentan su muerte en redes sociales, perdió la vida al caer de un edificio en Pekín.
Los primeros detalles dicen que Yu y un grupo de amigos estaban una reunión nocturna antes de que se descubriera su cuerpo.
El cantante de 37 años se habría retirado de la reunión en la madrugada, acto seguido se fue a su habitación y la cerró con llave; su cuerpo fue descubierto abajo alrededor de las 6 de la mañana por un transeúnte.
