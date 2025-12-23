Reafirma su dominio en México

Este año nuestro país recibió a ídolos y actores que trajeron sus tours y fanmeetings para fortalecer la conexión inigualable que tienen con su público mexicano.

De enero a diciembre, miles de personas se acercaron a los protagonistas del espectáculo coreano. Hubo de todo y para todos los fandoms.

De acuerdo con "Billboard Boxscore", los tours del K-Pop encabezan la lista mundial de recaudación bruta y los fans mexicanos pudieron disfrutar muchos de ellos.

Estrellas como Stray Kids, J-Hope de BTS, Ateez, Aespa, Le Sserafim, Super Junior y Katseye lograron llenos totales.

A la energía del K-Pop como el de TXT, Kard, Ghost9, NMIXX, JustB, NTX, P1Harmony y Seventeen, se sumaron el rock indie de The Rose, Wave To Earth, Se So Neon y festivales como Korea Spotlight que trajo a 10CM, Cotoba, Meaningful Stone e Hypnosys Therapy o el SM Town con Aespa, Super Junior, EXO, Mihno y Key de SHINee, Riize, NCT 127, NCT Wish NCT Dream, TVXQ, Riize y Hearts2Hearts.

Los solistas que pisaron tierras mexicanas fueron Kai, Kim Hyun Joong, Taemin, Yugyeom, Jay B, Wonho, Yves, Yoon Sanha, Colde, Onew, Queen Wa$abii, Baekhyun y también recibimos la feliz visita de Zoonzini, la subunidad de Astro.

La grabación del programa KongKong PatPat permitió ver y disfrutar de nuestra cultura a las famosas celebridades Kim Woo Bin, DO de Exo y Lee Kwang Soo.

Los actores Jung Hae In, Hwang In Yeop, Woo Do Hwan, Jung Jin Young, Yoon Yoo Seok y el consentido Park Bo Gum mostraron en este continente una íntima manera de acercarse a los seguidores con sus fanmeetings.

Los conciertos en cine como el Run Seok Jin Ep Tour de Jin de BTS, TXT y Cha Eun Woo y las Pop Up Store como la de BTS, Enhypen y TXT también estuvieron en México este feliz 2025 que está por terminar.

El 2026 ya pinta super bien con los anuncios del concierto de Jackson Wang, los fanmeetings de Kang Tae Oh, Lee Dong Wook y Kangin.