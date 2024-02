Ley Manlio... suena fuerte

Ciudad de México

"A mí me parece fundamental que la ley sea equitativa para hombres y para mujeres. Me sorprende, de alguna forma dolorosa, que una persona que ha aceptado públicamente la relación ilícita que sostuvo con una menor de edad promueva esta ley". Sasha. Cantante

Figuras del espectáculo señaladas de abusos sexuales, como Luis de Llano y Coco Levy, se han sumado a promover la Ley Manlio, la cual propone penar con cárcel la difamación.

Su creador, el empresario y político Manlio Magno López Contreras, dice en entrevista que 300 famosos respaldan su proyecto, el cual presentará en el Senado el 14 de febrero para buscar su aprobación, la cual considera urgente debido a la impunidad favorecida por las redes sociales.

"Esto va a generar que tengamos condiciones sociales, políticas, económicas y empresariales mucho más sanas. Si tienes elemento probatorio, ponlo, de lo contrario, mucho cuidado y responsabilidad con lo que se dice y hace", expresó López Contreras.

"(La ley busca) penalizar las acusaciones cuando esté probado y documentado que fueron falsas con cárcel inmediata, el exhibir, dañar la reputación de una persona sin un solo elemento probatorio va a ser cárcel, ocupar el tema de género para generar un ataque mediático... cárcel".

LUIS DE LLANO.

"Vivimos en una época donde la gente puede culpar a otra persona y no hay presunción de inocencia. Si eres mujer, acusas a un hombre y no tienes pruebas, no hay presunción de inocencia". Manlio Magno López Contreras empresario