Vicente Fernández Jr. y Mariana González celebran baby shower

Mariana González y Vicente Fernández Jr. están listos para recibir a Isabella, su primera hija en común. Este fin de semana celebraron su baby shower. Hubo algunas ausencias familiares, pero también presencias significativas, como Doña Chuquita Abarca, madre del futuro padre. La familia Fernández estuvo de celebración el domingo anterior con 'El circo de Isabella', temática del baby shower de la bebé que esperan Vicente Jr. y su esposa Mariana. La pareja ha demostrado su gran amor y unión, según Mariana, quien afirma que la espera de su bebé los une más que nunca.

Detalles del baby shower de Isabella

El baby shower se realizó en el rancho de don Vicente Fernández, 'Los tres potrillos', con la presencia de los más allegados, incluyendo doña Cuquita, Alex Fernández y su esposa Alexa. Cuquita se mostró dichosa de recibir a su doceava nieta y primera hija de Vicente Jr. en 29 años. Aunque Ramón, ni sus hermanos Vicente III, Sissy y Fernanda asistieron al baby shower. Ramón ha expresado estar distanciado de su padre, aparentemente por falta de apoyo en su carrera como cantante. Ha manifestado mantenerse al margen del proceso de gestación de Mariana.

Reacciones de la familia Fernández ante la llegada de Isabella

La pareja ha compartido públicamente que Isabella posiblemente nazca el mismo día que don Vicente, el 17 de febrero, fecha en que el cantante cumpliría 85 años este año. Cuquita mostró resistencia a esta idea, deseando que la fecha siga siendo exclusiva para su marido, advirtiendo que la misa por el aniversario de don Vicente seguirá siendo prioridad si Isabella nace ese día.