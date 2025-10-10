Celebra sus 22 años sin Christian Nodal

Ángela Aguilar estuvo muy apapachada por su familia en su cumpleaños 22; recibió la felicitación de sus hermanos, Aneliz y Leonardo, así como la de su padre Pepe Aguilar, aunque el gran ausente, al menos en redes sociales, fue su esposo Christian Nodal.

En esta ocasión Nodal no felicitó a Ángela públicamente en redes, ni apareció en ningún contenido de la cantante.

"¿Será que hay problemas en el paraíso?", cuestionaron algunos cibernautas, mientras que otros consideraron prudente que la pareja se abstenga de muestras de cariño públicas después de que durante años han estado en medio de la polémica y del "hate" en redes.