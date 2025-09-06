Muere influencer "Baddie Winkle" a los 97 años de edad

El pasado viernes 5 de septiembre se confirmó el fallecimiento de la influencer estadounidense Helen Vanwinkle, mejor conocida en redes sociales como 'Baddie Winkle', a los 97 años de edad.

Helen ganó popularidad debido a su personalidad espontánea y extrovertida en redes sociales, donde a menudo compartía fotografías y videoblogs de sus outfits y atuendos exóticos, que sin duda alegraron a muchas personas sin importar su edad o nacionalidad.

La noticia fue dada a conocer por el bisnieto de la creadora de contenido, a través de su cuenta oficial de Instagram. 'Ayer, una era terminó y una estrella ascendió. Mi bisabuela Helen Ruth Elam Vanwinkle trazó su camino al cielo', escribió.

Nacida el 18 de julio de 1928 en Hazard, Kentucky, Helen Ruth Vanwinkle fue una creadora de contenido que se convirtió en toda una sensación de internet con 85 años de edad. En abril de 2014, Helen comenzó a compartir en redes sociales su estilo único y llamativo, como una forma de procesar su dolor tras la muerte de su esposo y único hijo.

Con más de 3 millones de seguidores en Instagram, Helen logró construir una sólida comunidad de fanáticos, llegando a ser nombrada en 2016 como una de las 30 personas más influyentes de internet por la revista 'Time', junto al futbolista Cristiano Ronaldo y el presidente de EU, Donald Trump.

Helen también llegó a colaborar en distintas campañas de publicidad para marcas de maquillaje, entre ellas 'It Cosmetics', 'Sally Beauty', 'Nyx Cosmetics' y 'Urban Decay'. Además, lanzó su propia colección de cosméticos con la marca 'Incredible Cosmetics', llamada 'INC.REDIBLE X BADDIE', disponible en la tienda de Sephora.

Lee también: ¿Quién es Tito Fuentes?; integrante de Molotov puso pausa a su carrera tras adicción a las drogas.

Apodada como 'La bisabuela de internet', Helen inspiró a muchos con sus atuendos extravagantes y su energía rebelde, dejando claro que la edad no es un impedimento para lucir bien y divertirse. 'Ella era alegría, rebelión y ternura envuelta en uno. La corona es eterna, y su amor en muchos reinos vivirá para siempre', escribió su bisnieto.