Lo más leído

En la noche del 4 de diciembre, a las 11:45 horas, falleció el comediante Eduardo Manzano a la edad de 87 años, y fue el segundo de sus tres hijos, Lalo Manzano, quien dio a conocer la noticia a través de una publicación en sus redes sociales, la cual acompañó de una fotografía de él con su padre y un mensaje que decía:

"Con profundo dolor despedimos a mi papito hermoso y agradecemos a todos los que respetuosamente se han sumado con sus muestras de cariño. Hoy el escenario de la vida ha bajado el telón. Mi padre, un comediante querido por miles y un ser humano admirado por todos lo que lo conocieron, ha partido de este mundo. Fue un hombre extraordinario, bondadoso, inteligente y con un corazón tan grande como su talento", escribió Lalo Manzano.

A los pocos minutos la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) y Asociación Nacional de Actores (ANDA), dieron la noticia cada una por su lado por medio de un comunicado, en el cual destacaron el talento y legado de quien fuera uno de los integrantes de Los Polivoces. Amigos y colegas compartieron también su sentir y sus condolencias en redes. Le sobreviven sus hijos Mariela, Eduardo y Ariel Manzano Martínez, además de su viuda Susana Parra.

Raquel Escalante, quien en 2021 fue coronada como Miss Guatemala Intercontinental, perdió la vida el 28 de noviembre a causa de un agresivo cáncer e insuficiencia renal, la modelo y conductora de TV Azteca Guatemala, estaba en la espera de un trasplante de riñón.

La joven de 28 años de edad, fue diagnosticada con cáncer en febrero de 2024, y a pesar de que en un inicio el tratamiento comenzó a funcionar y se dio la remisión, la enfermedad volvió a aparecer, a causa de esto en enero de 2025 pidió ayuda económica para una cirugía de los riñones.

La noticia de su deceso se dio a conocer en la cuenta de Instagram "Reinas Guatemaltecas Oficial", con el siguiente mensaje:

"Hasta pronto reina. Hoy los fans de los certámenes de belleza estamos de luto por tu muerte. Ahora eres un Ángel muy bello en el cielo. Hasta pronto Raquelita Escalante te vamos a extrañar REINA. Vivirás en nuestros corazones. Raquel Escalante fue una mujer valiente que luchó en contra de su enfermedad pero hoy ella nos enseña a reflexionar que lo más importante es vivir la vida como que fuera el último día".