Alice y Ellen Kessler, bailarinas y cantantes gemelas que lanzaron su carrera en la década de 1950 y actuaron con Fred Astaire, Frank Sinatra y Harry Belafonte, entre otros, han fallecido, informó la policía en Alemania. Tenían 89 años.

El fallecimiento de las gemelas en Grünwald, un próspero suburbio de Múnich donde compartían una casa, fue reportado por el periódico alemán Bild y la agencia de noticias dpa el lunes, sin fuentes nombradas. La policía de Múnich confirmó las muertes el martes, diciendo en un comunicado por correo electrónico que se trató de un suicidio conjunto.

¿Qué ocurrió?

Las gemelas Kessler aprendieron a bailar a una edad temprana y se unieron al ballet infantil de la Ópera de Leipzig. En 1952, cuando tenían 16 años, su familia huyó a Alemania Occidental, donde bailaron en un teatro de revista en Düsseldorf. En 1955, las hermanas fueron descubiertas por el director del teatro de cabaret Lido en París, donde su carrera internacional despegó.

En la década de 1960, las gemelas Kessler realizaron giras mundiales, se mudaron a Roma y actuaron con Astaire, Sinatra y Belafonte. Rechazaron una oferta para aparecer con Elvis Presley en "Viva Las Vegas" en 1964 por temor a ser definidas por películas musicales en Estados Unidos, informó dpa.

¿Cuál es el legado de las gemelas Kessler?

Incluso a sus 80 años, las hermanas aparecieron en el escenario en un musical. Alice dijo poco antes de su cumpleaños 80 que probablemente no habrían logrado actuar durante tanto tiempo solas. Ser un dúo "solo tiene ventajas", dijo. "Juntas eres más fuerte".

"Disciplina, todos los días. Gratitud, una y otra vez. Humildad, no arrogancia", dijo sobre el secreto de su éxito. "Y unión, hasta la muerte."