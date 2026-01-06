Murió a los 62 años

Jayne Trcka, mejor recordada como "Miss Mann", el papel al que dio vida en el 2000, en la cinta "Scary Movie", murió hace unas semanas a los 62 años, como confirmó su hijo.

"TMZ" publicó la noticia de su fallecimiento, el cual tuvo lugar el viernes, 12 de diciembre, como contó su hijo -del que no se especificó su nombre-, en San Diego, California, ciudad en la que Jayne residía.

¿Cuáles son las causas del fallecimiento de Jayne Trcka?

Las causas de su muerte siguen sin esclarecerse, pues las investigaciones siguen su curso, como informó el médico forense del estado.