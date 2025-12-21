El actor James Ransone, conocido por su papel en "The Wire", muere a los 46 años

James Ransone, el actor que interpretó a Ziggy Sobotka en la serie de HBO "The Wire" y apareció en muchos otros programas de televisión y películas, ha fallecido. Tenía 46 años.

La oficina del médico forense del condado Los Ángeles indicó en registros en línea que Ransone murió por suicidio el viernes.

Detalles sobre la muerte de James Ransone

Sus créditos cinematográficos incluyen "It: Chapter Two", "The Black Phone" y "Black Phone 2", y apareció en los programas televisivos "Bosch" —un drama policial— y "Poker Face".

Carrera y legado del actor James Ransone

Se les dejaron mensajes el domingo a los representantes de Ransone, así como a un portavoz de la oficina del médico forense, para solicitarles sus comentarios.