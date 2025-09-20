Fallece Brett James en un accidente aéreo

El compositor estadounidense Brett James, conocido por éxitos como "Jesus, Take the Wheel", de Carrie Underwood, y "When the Sun Goes Down", de Kenny Chesney, murió en un accidente de avioneta en Carolina del Norte, a los 57 años.

De acuerdo con Page Six, James era una de las tres personas a bordo del avión Cirrus SR22T que se estrelló el jueves.

El Salón de la Fama de los Compositores de Nashville confirmó la noticia en una publicación en Facebook, mientras que la Sociedad Americana de Compositores, Autores y Editores rindió homenaje al autor.



