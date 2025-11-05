Exconcursante de "Big Brother" de RU muere al caer de un hotel

Aunque su nombre no era tan conocido en América Latina, en el Reino Unido Ben Duncan llegó a ser parte del fenómeno televisivo Big Brother. El exconcursante del reality murió tras caer desde el séptimo piso de un hotel en el centro de Londres.

Duncan, quien también formaba parte del círculo social de William y Kate Middleton, falleció el 30 de octubre a los 45 años. De acuerdo con Daily Mail, el socialité cayó aproximadamente 30 metros desde el bar en la azotea del hotel Trafalgar St. James y fue encontrado en Spring Gardens. La Policía respondió a reportes sobre un "hombre en el techo" del lujoso hotel.

El aviso se recibió a las 23:02 horas del jueves. "Enviamos una ambulancia, un oficial de respuesta a incidentes, paramédicos en vehículos rápidos y personal de nuestro equipo de respuesta en áreas peligrosas (HART). También enviamos un equipo de trauma del helicóptero de Londres en un automóvil", informó un portavoz del Servicio de Ambulancias de Londres. Las autoridades declararon su muerte como inesperada pero no sospechosa, por lo que no hay indicios de crimen.

¿Cuál fue la reacción de los involucrados?

En redes sociales, amigos y conocidos lo despidieron recordándolo como un hombre con "encanto", "risa contagiosa" y "el alma de la fiesta". Un amigo cercano comentó que, en los últimos años, Duncan se había vuelto más reservado y sufría problemas de insomnio.

¿Qué relación tenía Ben Duncan con la realeza?

Duncan estudió en la Universidad de St. Andrews junto a William y Kate, y presenció el inicio de su relación. En noviembre de 2010, recordó que la presencia constante de agentes de seguridad a su alrededor indicaba que algo especial sucedía entre ellos, aunque nadie los molestaba por su romance. También relató la famosa anécdota del desfile universitario en el que Kate llamó la atención del príncipe: "Era el final de su primer año. Yo estaba allí y había muchas chicas atractivas. Ella llevaba un vestido muy atrevido, casi transparente. Él estaba en primera fila y sus ojos parecían salirse". Según Duncan, ese momento "cambió el rumbo de la monarquía".

¿A qué se dedicaba Ben Duncan?

Además de participar en Big Brother (competencia y convivencia) en 2019 y en otros programas como Coach Trip (programa de viajes) y Come Dine With Me (programa de cocina), Duncan tenía una fuerte inclinación por la política y la música. Mantenía conexiones con figuras influyentes como el asesor político Lord Peter Mandelson, el presentador Michael Portillo y el diseñador Nicky Haslam.