´Pee-Wee Herman´ fallece a los 70 años

Se ha informado que "nunca se rindió" en búsqueda de vencer este padecimiento "con la tenacidad que lo caracterizaba", según informó la familia de la estrella de los setenta que, además dejó una carta en la que pedía disculpas por callar, la cual se publicó tras su deceso.

La familia Reubens fue la encargada de dar a conocer la nota que el actor, originario de Nueva York, escribió sobre la enfermedad que adolecía, donde pidió perdón a sus fanáticos y fanáticos por no haber hablado nunca sobre el cáncer que supo que padecía desde el 2017.

"Acepte mis disculpas por no hacer público lo que he estado enfrentando en los últimos seis años.", reza la carta en su introducción. "Siempre he sentido una gran cantidad de amor y respeto por parte de mis amigos, fanáticos y seguidores.