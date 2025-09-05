Delia, la novia de Facundo, explota contra los haters

Delia García, la novia y prometida de Facundo, quien se encuentra adentro de "La casa de los famosos México", explotó en contra de los ataques que ha recibido y el hate (odio) en redes sociales que no sólo le tiran a su pareja, sino que también a ella, al grado de que ha recibido amenazas de muerte.

Facundo, quien está en riesgo de salir del reality por estar nominado esta semana, recibió una llamada de su novia después de "pagarle" a la jefa 30 mil pesos por ella, sin embargo, afuera de La Casa el emotivo momento de la pareja dio de qué hablar y dividió opiniones.

Mientras algunos especularon que Delia se encontraba con un hombre mientras cuando Facundo la llamó por teléfono, otros señalaron de ridículos esos señalamientos, pues dicha llamada con Delia ya estaba planeada por la producción, así lo confirmó ella en un En Vivo con la hija de Facundo.

Delia opina que "no merecen a Facundo"

Han sido días agridulces para Facundo, pues aunque pudo hablar con su novia por teléfono durante poco más de dos minutos, erró en cómo nominó, lo que provocó que sólo dos integrantes del Cuarto Noche estén en la placa.

Esto, aunado a otros comportamientos del conductor en La Casa, han desatado algunas críticas y peticiones para que sea él quien salga este domingo, por lo que su novia Delia reflexionó al respecto.

En un mensaje que compartió en sus redes, lamentó que los haters no saben apreciar el valor y la autenticidad de Facundo.

"La gente que dice que Facundo está de hueva por hacer rap, hacer instrumentos, hacer bromas, llorar en una llamada con su novia, ser honesto, ser inteligente, ser creativo, ser viejo, tener iniciativa, mostrarse humano, aceptar cuando la caga, ser feliz y demás motivos. Neta les quiero decir que no lo merecen no merecen su genialidad su autenticidad no la entienden", se lee.

Delia calificó como de "chafa" el mundo de aquellos que se han dedicado a criticarlo y creer que salir del reality sería un castigo.

"Quédense en su mundo gris falso y chafa ahí es donde pertenecen borregos del sistema. Estoy cansada de ver cómo sacan todo de contexto y como su estrategia es atacarme a mí y a su familia. Por un momento en su vida sienten que tienen 'poder' sobre de él o alguien más y se dejan ir usándolo, creen que es un castigo que lo saquen".

La conductora de "Ya párate", lamentó que le manden amenazas cuando ni siquiera la conoce, sin embargo, advirtió, ella convierte en positivo la mala vibra y el odio que recibe en redes.

"Están mandando amenazas de muerte a alguien que no conocen. Son patéticos. Y para los que me tiran hate a mí, quiero que sepan que llevo recibiendo eso y más. Y la m*** que me avientan yo la convierto en abono y la transformo en flores".

Delia recordó una frase de su madre que aplica para este caso:

"Les deseo que todo lo que está en su corazón se haga presente en su realidad hoy. Y les diré de este pasaje que mi mamá me repite siempre: 'No le des margaritas a los cerdos'. La gente solo está dispuesta a comprender desde su propia percepción y a veces cuando tienen algo valioso enfrente algo que supera su realidad prefieren destruirlo".

Delia, quien se comprometió con Facundo poco antes de que él entrara a "La casa de los famosos", agradeció a la gente de su comunidad que tira buena onda y que están apoyando la permanencia de 'Facu' en La Casa, y consideró que esta historia aún no termina, por más desfavorecedor que sea el panorama.

"A mi comunidad gracias son unos chidos. A los que me intentan ofender les quiero decir que el barco no se hunde por más agua que tenga afuera, el barco solo se hunde si el agua entra al barco. Y no me quito, no me hundo, no me importa quedar bien".