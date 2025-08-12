Salen de LCDLF 3

Entre nervios, tensión, conflictos e indirectas muy directas, la segunda noche de eliminación de La Casa de los Famosos 2025 se llevó a cabo el pasado 10 de agosto.

Sin embargo, esta segunda gala de eliminación dejó como víctima a Adrián Di Monte, quien se vio obligado a dejar inmediatamente las instalaciones de la casa más famosa de México.

Muchos usuarios celebraron la salida de Adrián Di Monte de la casa y expresaron su opinión sobre la alianza entre las integrantes del Cuarto Día.