Borran expresiones racistas

Las novelas de James Bond , de Ian Fleming, fueron editadas para que los textos no contengan descripciones del tipo racista, según un informe de The Telegraph.

Ciudad de México

Las nuevas versiones de estas novelas comenzarán a distribuirse en librerías a partir de abril, y se ha reportado que las ediciones fueron aprobadas por personas sensibles a temas de discriminación.

El lanzamiento de las novelas coincidirá con el aniversario número 70 del primer título "Casino Royal".

Según el reporte, los textos ya no contendrán descripciones racistas que denigraban a las personas de color, ahora serán presentadas con un lenguaje sensible que no alterará las historias de Ian Fleming.

Otro de los cambios presentes en estas ediciones será el comportamiento racista de Bond hacia Oddjob, un surcoreano, mejor conocido por ser el secuaz del villano Auric Goldfinger.

Aunque se presentaron cambios para derrocar el racismo de las obras, The Telegraph precisó que el lenguaje misógino y homofóbico seguirá presente.

Sin embargo, al inicio de estos libros se presentará un prefacio que advierte a los lectores del lenguaje y modificaciones que se realizaron.