Sebastián Ligarde asegura haber visto un OVNI cerca de su casa

Sebastián Ligarde, recordado por su papel en la telenovela "Quinceañera", sorprendió a sus seguidores al contar en redes sociales una experiencia poco común: aseguró haber observado un objeto volador no identificado (OVNI) cerca de su casa en Texas.

El actor relató que estaba acompañado de su esposo, Jorge López Lira, quien habría sido el primero en notar el extraño fenómeno. Según Ligarde, se trataba de un objeto con forma rectangular y vertical, muy diferente a cualquier cosa que hubiera visto antes.

-----¿Cómo era el OVNI que vio Sebastián Ligarde?

Los hechos ocurrieron el 23 de septiembre en su hogar. De acuerdo con el relato, Jorge López Lira se encontraba en la cochera cuando de repente gritó y le pidió a Ligarde que saliera de inmediato. Al llegar al patio, el actor observó a unos halcones en el cielo, pero pronto notó algo que le llamó profundamente la atención.

"De repente veo un objeto rectangular, no perdón, vertical. Sí, rectangular y vertical bajando, pero no a la velocidad de la gravedad sino mucho más lento y a una velocidad continua", contó Ligarde.

El actor describió que el objeto tenía un color plateado, una forma alargada en espiral y que giraba levemente mientras descendía. En un primer momento pensó que caería sobre la calle frente a su casa, aunque finalmente el objeto se dirigió hacia otra zona.

-----Actor asegura que es un OVNI

En un segundo video compartido en Instagram, Ligarde señaló que el objeto terminó cayendo en un bosque frente a su vivienda. Sin embargo, decidió no acercarse por temor a los animales salvajes que habitan en el lugar.

"Yo dije ojalá caiga en la calle y, por tristeza, cayó 25 metros allá en el bosque del otro lado de la calle y dije yo no me meto allí porque hay muchos animales salvajes", expresó.

Finalmente, Sebastián Ligarde reconoció que podría tratarse de un "pedazo de debris de algún satélite", aunque no descartó la posibilidad de que se tratara de un auténtico OVNI.