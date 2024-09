Paola Dalay revela si lidió con la depresión posparto

Tessa, la hija de José Eduardo Derbez y la modelo Paola Dalay, sigue causando sensación entre los seguidores de la también influencer. Estos se mantienen muy pendientes de los avances de la pequeña y de cómo Paola está manejando la maternidad.

Desde su embarazo, la joven también se mostró muy abierta a las curiosidades de los internautas. Más recientemente, confesó si enfrentó un padecimiento común entre las madres tras el nacimiento de sus bebés.

A través de su cuenta de Instagram, Dalay realizó una dinámica para responder a sus fanáticos, y uno de ellos le preguntó: "Un tema del que nadie habla. ¿Hubo depresión posparto? A mí me fue fatal y ya no quise tener más hijos". En respuesta, Dalay se sinceró y afirmó: "Afortunadamente a mí no me dio".

De acuerdo con "Medline Plus", muchas mujeres experimentan cambios en su estado de ánimo después de dar a luz, como pérdida de apetito, crisis de llanto, ansiedad o dificultad para dormir, aunque estos síntomas suelen durar sólo unos días.

Por otro lado, la depresión postparto dura más tiempo y puede provocar sentimientos de desesperanza e incluso una pérdida de interés por el bebé. Los síntomas suelen aparecer en las primeras semanas después del parto, pero también pueden comenzar más tarde, durante el embarazo, o hasta seis meses después del parto. Se incluye la dificultad para establecer un vínculo con el bebé, alejamiento de familiares y amigos, intensa irritabilidad e ira, ataques de pánico y hasta pensamientos de muerte o suicidio, entre otros.

¿Y la salud de Tessa?

En cuanto a la salud de su hija, Tessa ya se sometió al Tamiz Metabólico Neonatal, un examen de laboratorio realizado a los recién nacidos para detectar enfermedades metabólicas. Este examen consiste en tomar muestras de sangre del talón del bebé durante los primeros días de vida. En la misma dinámica de Instagram, Paola respondió que su hija no padece enfermedades como Fibrosis Quística, Hipotiroidismo Congénito, ni Hiperplasia Suprarrenal Congénita (HSC), entre otras. Al respecto, Paola comentó: "Todo súper bien".