Alumno supera al maestro

En algunas ocasiones los famosos de Hollywood han logrado superar a sus padres, quienes, en ocasiones, se han convertido en leyendas dentro de la industria actoral y musical, un mérito que no muchos han conseguido.

Varios actores han obtenido gran fama y han logrado ser más reconocidos que sus padres por mérito propio, a pesar de venir de grandes clanes familiares de actores y cantantes.

ANGELINA JOLIE

Una de las actrices más exitosas y reconocidas del mundo en la actualidad es Angelina Jolie, y es que su padre, Jon Voight, fue uno de los actores más famosos de su tiempo, sin embargo, su hija ha logrado consagrar su carrera con grandes éxitos en taquillas. Ambos han tenido una relación complicada a lo largo de los años, pero tienen mucho en común, pues los dos han ganado un Oscar, además de ser nominados múltiples veces por sus grandes actuaciones.

MILEY CYRUS

La actriz y cantante Miley Cyrus alcanzó la fama a la corta edad de 12 años con su actuación en Hannah Montana, y después de ello su fama solo fue creciendo, hasta ser una de las cantantes más exitosas en la actualidad.

Aunque su padre Billy Ray Cyrus, cantante de country en los años 90, también fue muy famoso con canciones que llegaron a listas importantes como Billboard, Miley logró posicionarse hasta en los primeros lugares de las listas y ganando los galardones más cotizados de la industria musical.

MICHAEL DOUGLAS

Sin duda una de las familias más famosas del espectáculo es el clan Douglas, pues todos los hombres de esta familia han logrado gran éxito en Hollywood, sin embargo, padre e hijo, Michael Douglas y Kirk Douglas han tenido logros similares.

Mientras Kirk es una leyenda de Hollywood y uno de los actores más aclamados y queridos de la industria, Michael no se queda atrás, pues ha obtenido dos premios Óscar, cuatro Globos de Oro y un Emmy, además de tener un amplio catálogo de películas exitosas.

GWYNETH PALTROW

Es otra de las actrices que consiguió brillar más que sus padres en la industria del cine a pesar de que ellos tuvieron una gran carrera, Blythe Danner, actriz que aún a sus 80 años sigue sumando trabajos exitosos a su repertorio y su padre el fallecido director de cine Bruce Paltrow. La protagonista de "Shakespeare", "Iron Man" y muchas más películas, logró ganar premios como el Oscar, un Globo de Oro, además de ser una de las actrices más queridas por el público.

JENNIFER ANNISTON

Si de carreras actorales más distinguidas hablamos, Jennifer Aniston, por su puesto tendría que estar, pues alcanzó la fama muy joven con la serie "Friends" y posteriormente participando en diversas comedias románticas.

Su padre John Aniston, fue un actor que, aunque tuvo fama en Hollywood, no fue muy reconocido y muchos de sus trabajos no obtuvieron buenos resultados, pues el más importante fue en la serie de NBC "Days of our lives".

Al contrario de Jennifer quien después de su primer éxito, no dejo de seguir creciendo actoralmente, pues en la actualidad y con más de 30 años de carrera, tiene un camino sólido como actriz, superando a su padre, John.

EMMA ROBERTS

Aunque la actriz Emma Roberts, sea una de las más conocidas entre los espectadores más jóvenes por sus papeles en series populares, no ha tenido grandes películas que la catapulten a ser de las mejores actrices como lo fue su padre, Eric Roberts, en su tiempo.

El reconocimiento de Emma dentro del cine y la televisión apenas está en curso, con su trabajo en series del momento como "Scream Queens" o "Somos los Miller", y aún con ello ha logrado brillar más que su padre, pero quizás no más que su tía, la reconocida actriz Julia Roberts.

JAMIE LEE CURTIS

Su apellido probablemente sea muy conocido dentro de la cinematografía, pues una leyenda en ella es Tony Curtis, quien, en su tiempo, fue uno de los galanes más cotizados entre la industria actoral, actuando mano a mano de Marilyn Monroe.

Su madre Janet Leigh, tampoco se quedó atrás, pues la actriz es recordada por su papel en la película "Psicosis", nominada a un Oscar y ganadora de un Globo de Oro.