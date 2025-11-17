Una de las series más aclamadas del año

La nueva serie de Apple TV, Pluribus, está teniendo éxito entre los amantes del drama y la ciencia ficción. Tras el estreno de sus primeros dos capítulos el pasado viernes 7 de noviembre, se ha convertido en uno de los lanzamientos más aclamados del año.

Esta producción de Vince Gilligan, el reconocido guionista, director y productor, creador de los hits Breaking Bad y Better Call Saul, ya ocupa un lugar en las listas de lo más visto de Apple TV+ en más de 80 países.

Demostrando una vez más el ingenio narrativo de Gilligan, esta propuesta mezcla la ciencia ficción, el humor negro y el drama, para brindar una serie de entretenimiento en la que, irónicamente, la persona más infeliz del mundo debe salvar a la humanidad de la felicidad.

DE QUE TRATA

En los primeros dos capítulos, Pluribus presenta un mundo "de locos", en el que las personas han sido infectadas por un extraño virus que los contagia y atrapa en un tipo de "felicidad antinatural".

Carol Sturka, una escritora de novelas románticas históricas interpretada por Rhea Seehorn, destaca en esta nueva realidad ya que vive consumida por una tristeza inexplicable. Inmune al contagio que está atacando al mundo entero, Carol se dará cuenta que está completamente sola en una vida que parece perfectamente ordenada y tecnológicamente avanzada, pero emocionalmente vacía.

La premisa satírica e inquietante que destaca en esta serie gira alrededor de cómo le hará la persona más infeliz de la Tierra para salvar a la humanidad de la felicidad. El episodio 3 de esta ya aclamada serie, ya esta disponible en México.