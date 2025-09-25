Acusadores de Michael Jackson exigen acuerdo millonario

Wade Robson y James Safechuck, los dos hombres que han acusado a Michael Jackson de abuso sexual en varias ocasiones, exigen ahora un acuerdo por 400 millones de dólares.

De acuerdo con Page Six y TMZ, esta cifra fue revelada por John Branca y John McClain, albaceas del patrimonio del difunto "Rey del Pop", como parte del procedimiento judicial en curso iniciado por Paris, la hija de Jackson, en relación con los honorarios legales.

Branca y McClain defendieron los honorarios que acordaron pagar a los abogados, argumentando que el patrimonio requiere asistencia legal sustancial en diversos asuntos, incluyendo la defensa de la demanda de Robson y Safechuck.

En documentos judiciales presentados el pasado 15 de septiembre, Branca y McClain escriben que no pagar todos los honorarios legales tendría "consecuencias profundamente desestabilizadoras para el patrimonio".

"Es probable que el patrimonio incumpla con los pagos (de Robson y Safechuck), donde se prevén numerosas declaraciones, trámites de descubrimiento y otros asuntos durante los próximos meses, y donde ellos solicitan 400 millones de dólares", indican los documentos oficiales. La cantidad que Robson y Safechuck solicitaban no se había revelado previamente.

"Sería desastroso que el patrimonio incumpliera en este caso", añadieron Branca y McClain. Las acusaciones de Robson y Safechuck formaron la base del documental Leaving Neverland, en 2019.

A principios de este año, Paris Jackson expresó su preocupación por los pagos que se estaban realizando con el patrimonio de su padre. Tras su fallecimiento en 2009, la joven de 27 años se convirtió en una de las beneficiarias de su patrimonio junto con sus hermanos Prince y Bigi. Su abuela, Katherine, también figuraba en el testamento de Jackson.

Según documentos judiciales presentados en julio, Paris se opuso a una solicitud de honorarios legales de Branca y McClain. Estos se refieren al trabajo realizado en 2018, y el tiempo que los albaceas han tardado en responder a las preguntas del tribunal sobre dichos pagos forma parte de la queja de Paris.