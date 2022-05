Exhibe el conflicto

¡Te tengo una buena noticia mi querido Emilio! ya estamos trabajando en la misma empresa y chutando para el mismo lado, así que ´¡ya córtale mi chavo!´", Eugenio Derbez, / Actor

Tras los tuits de Emilio Azcárraga, presidente de grupo Televisa, Derbez respondió bajo frases célebres de sus personajes.

"Neta @eazcarraga antes de decir que no estoy vetado, mejor tú ´pregúúúntame´ a mí, caon. Además tienes mi número, ¿para qué responderme públicamente? ¡Ya nos exhibiste! ¿Por qué no eres un directivo normal?", tuiteó el director de No Se Aceptan Devoluciones.

Derbez aseguró que después de la entrevista con Paola Rojas llegó el veto de la empresa mexicana.

"Mira, como diría el Lonje Moco: ´te voy a contar la verdadera y horrible historia de la entrevista con Paola Rojas ¡fue horrible, fue horrible!´, escribió, después de esa entrevista el 30 de marzo sobre el Tren Maya ¡Fue justamente cuando me vetaron!".

SIN EXPLICACIÓN

El actor, quien inició su carrera en Televisa, expresó su cariño por el directivo, sin embargo, no entiende el porqué de la acción que tomaron, "¡qué alguien te explique!", expresó.

"¿Por qué razón después del 30 de marzo, me cancelaron dos entrevistas y no hay una sola nota en Televisa en donde hablen de mí, o del Óscar, o de mi nueva película?", cuestionó.

Derbez estuvo esta semana en la Ciudad de México para promocionar en distintos medios de comunicación su nuevo filme El Valet y aseguró que ningún programa de Televisa quiso responder a su llamado.

"Si no estoy vetado, pídele a Televisa Espectáculos que con sus notas demuestre que SÍ VINIERON a cubrir el estreno de mi película The Valet, que a partir de hoy ya está disponible en Star+, ¡no te la pierdas! ¡Óigame no! ¡Mejor Paty Chapoy me recibió en su programa!".

DESMIENTE VETO

Sobre las declaraciones de Emilio Azcárraga, donde desmintió el supuesto veto a Eugenio y aseguró que lo que pasa en realidad es que el actor quiere los derechos de los personajes de la Familia P. Luche, Derbez también lanzó una contundente respuesta.

"Yo sé que te va a sonar "horrible, horrible", pero yo soy el dueño de los personajes y del concepto, Televisa solamente del nombre. ¡Perdón amigo!",

Entre el hilo de tuits el actor anunció que recientemente firmó un contrato con VIX, servicio de streaming que pertenece a Televisa Univision.

Finalmente Eugenio Derbez dejó claro que está abierto al diálogo con el empresario.