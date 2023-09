Muere José Luis Revuelta, exconcursante de MasterChef México

CIUDAD DE MÉXICO

Fue el pasado sábado cuando a través de las redes sociales del negocio de Revuelta se dio la noticia con una publicación en la que sus seres queridos dedicaron unas palabras en su memoria.

"Nuestro corazón está experimentando la tristeza de tu partida y el orgullo de tu existencia. El gran impulsor de las Paellas para curar el alma. Nuestro Capitán, José Luis, comenzó su viaje hacia la gloria eterna. Con mucha Valentía y amor cómo nos enseñaste, agradecemos por tu vida. La Familia Revuelta Estrada les agradece a todos sus buenos deseos", dice el comunicado en Facebook que se acompaña de una fotografía en blanco y negro del chef.





Revueltas fue participante en la edición 2015 del reality, donde se ganó el cariño del público por su carisma y su talento en la cocina. Los participantes le apodaron "El abuelo" y se convirtió en el octavo expulsado debido a algunos errores técnicos. Entonces agradeció la oportunidad de haber saltado a la fama con esta producción.

"He aprendido mucho de ustedes (los jueces), me llevo una gran enseñanza y seguiré en esto evolucionando, estudiando, pronto nos veremos yo lo sé. A mis compañeros les agradezco y me llevo su amistad... estoy a sus órdenes", expresó Revueltas en aquella ocasión.

Y lo cumplió pues se consolidó como chef y empresario en su restaurante Gran Reserva del Viñedo la Revuelta, que actualmente es uno de los sitios más populares en la localidad de Tequisquiapan, Querétaro.

"Me voy con mucho aprendizaje y una meta casi lograda que sé que la voy a lograr pronto", prometió en aquel entonces ante las lágrimas de algunos de sus compañeros como Alan Rangel, quien destacó la solidaridad y el compañerismo de José Luis como una de sus mayores virtudes. En sus redes sociales Rangel también se despidió.

"Descansa en paz amigo, gracias por ser como eras, siempre te voy a recordar con mucho cariño. Gracias por todo, sobre todo gracias por sus consejos y el tiempo que me regaló para instruirme", escribió Alan.

Mientras que la Chef Betty Vázquez, quien fue una de las juezas que evaluó el desempeño de José Luis, también se manifestó en la publicación: "Un abrazo y mis oraciones para todos", escribió Vázquez.