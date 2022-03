Ewan McGregor, el actor detrás de Obi-Wan Kenobi

Para muchos fans de "Star Wars", Ewan McGregor supo interpretar bien el papel de Obi-Wan Kenobi en su etapa más joven y quedaron fascinados con la idea profundizar en este personaje que se ganó el corazón de muchos desde su aparición en el "Episodio IV: Una nueva esperanza" de 1977, aunque en aquella ocasión conocimos a un jedi viejo, interpretado por Alec Guinness.

Tras el éxito de series como "The Mandalorian" y "El libro de Boba Fett", ahora toca el turno del maestro de quien se convertiría en Darh Vader, pero ¿quién es este actor que está en boca de todos los fans de "Star Wars" desde hace unas semanas?



Del éxito en "Trainspotting" al universo de George Lucas

Ewan Gordon McGregor nació el 31 de marzo de 1971 en Escocia. A los 17 años comenzó a estudiar arte dramático en el Guildhall School of Music and Drama de Londres y pronto tuvo participación en pequeños proyectos hasta que llegó "Trainspotting" (1996), cinta que lo llevó al reconocimiento internacional y en donde Ewan da vida a un joven drogadicto y presenta cómo vive enganchado en el mundo de las drogas.

Tras este proyecto llegaron otros como "Una historia diferente" (1997), "Velvet Goldmine" (1997) y "Little voice" (1998). Evidentemente, la fama mundial llegó de la mano de George Lucas, quien lo eligió para el papel de Obi-Wan Kenobi en los Episodios I, II y III, situación que le abrió las puertas a un cine más comercial y fue así como llegaron cintas como "Moulin Rouge" (2001), "Big fish" (2006), "The Island" (2005), "Perfect sense" (2011), "Lo imposible" (2012), "Christopher Robin, un reencuentro inolvidable" (2018) y "Birds of Prey" (2020).

En su trayectoria se suman varios premios como un Globo de Oro en 2018 por "Fargo", un Emmy en 2021 por "Halson", dos premios Bafta en 2004 y 1996 por "Young Adam" y "Trainspotting", respectivamente, así como dos Premios del Cine Europeo en 2001 y 2010. Si bien McGregor ha tenido también participaciones recientes en series de televisión y diversas plataformas, será nuevamente con la saga de George Lucas que vuelva a estar en los ojos de todos.