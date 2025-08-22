Volverá a reunirse tras 22 años

El elenco de Dawson´s Creek volverá a reunirse para una lectura en vivo del episodio piloto de 1998, en un evento especial a beneficio de F Cancer, organización dedicada a la prevención y detección temprana del cáncer.

James Van Der Beek (Dawson Leery), Katie Holmes (Joey Potter), Joshua Jackson (Pacey Witter) y Michelle Williams (Jen Lindley) volverán a dar vida a los personajes que los catapultaron a la fama internacional, el próximo 22 de septiembre en el Teatro Richard Rodgers de Nueva York.

El evento busca apoyar a Van Der Beek, quien anunció en noviembre pasado que había sido diagnosticado con cáncer colorrectal en etapa 3, y concientizar sobre la importancia de las pruebas de detección temprana.

APOYAN AL AMIGO

"Queríamos reunirnos con nuestro querido amigo James y recordarle que todos estamos aquí. Siempre lo hemos estado y siempre lo estaremos. Y sé que los fans de ´Dawson´s Creek´ sienten lo mismo", dijo Williams.

El elenco también incluirá a Mary Beth Peil, John Wesley Shipp, Mary-Margaret Humes, Nina Repeta, Kerr Smith, Meredith Monroe y Busy Philipps, quienes interpretarán varios papeles del episodio piloto, informó el medio internacional Variety.

La lectura será dirigida por Jason Moore, director de tres episodios de la serie, y producida por Moore, Carl Ogawa, Michelle Williams, Thomas Kail, Maggie Brohn, Kevin Williamson y Greg Berlanti.